Maya Hawke zählt derzeit zu den gefragtesten jungen Schauspielern Hollywoods. Nun wurde eine ihrer nächsten Rollen bekannt.

Berlin (dpa) – «Stranger Things»-Star Maya Hawke übernimmt Berichten zufolge im Film zum beliebten Sammelkartenspiel «Magic: The Gathering» eine Rolle. Wie die Branchenblätter «Deadline» und «The Hollywood Reporter» berichteten, ist bislang nicht klar, welche Rolle die 28-Jährige in der Verfilmung übernehmen soll. Der kanadische Regisseur Matt Johnson («Blackberry») soll Regie führen. Worum es geht und wann der Film erscheint, wurde zunächst nicht bekannt.

In dem Kartenspiel «Magic : The Gathering» (auf Deutsch etwa: «Magie: Die Versammlung») aus den USA duellieren sich die Spieler mit Fantasy-Figuren und Zaubern. Das Spiel zählt Millionen Fans weltweit. Maya Hawke ist die Tochter der Schauspieler Uma Thurman (56) und Ethan Hawke (55). Hawke spielte neben der Netflix-Erfolgsserie «Stranger Things» auch in Wes Andersons «Asteroid City» (2023) und in Quentin Tarantinos «Once Upon a Time in Hollywood» (2019).