Los Angeles (dpa) – Oscar-Preisträger Edward Berger (55) und Hollywood-Star Brad Pitt (61, «Once Upon a Time in Hollywood») planen ein gemeinsames Projekt. Die Produktionsfirma A24 habe die Rechte für das Drama «The Riders» mit Berger als Regisseur und Pitt als Hauptdarsteller erworben, berichteten mehrere US-Branchenblätter übereinstimmend. A24 postete einen Link auf der Plattform X.

Die gleichnamige Buchvorlage aus dem Jahr 1996 stammt von dem australischen Autor Tim Winton. Die Story dreht sich um einen Mann, der nach einer längeren Reise durch Europa mit seiner Familie von Australien nach Irland umziehen möchte. Doch als der Ehemann seine Frau und Tochter in Irland am Flughafen abholen will, ist das Kind allein. Gemeinsam gehen sie auf die Suche, um das Verschwinden der Frau zu erklären.

Drehorte in Europa

«Variety» zufolge soll «The Riders» Anfang 2026 an mehreren Orten in Europa gedreht werden. Das Drehbuch stammt von US-Autor David Kajganich, der die Vorlagen für Filme wie «Invasion», «Suspiria» und «Bones and All» lieferte.

Brad Pitt kommt Ende Juni in dem Streifen «F1» in der Rolle eines Formel-1-Rennfahrers unter der Regie von Joseph Kosinski in die Kinos. Berger holte zuletzt Colin Farrell und Tilda Swinton für die noch unveröffentlichte Netflix-Produktion «The Ballad of a Small Player» vor die Kamera.

Bergers Film «Konklave» (2024) hat angesichts des Todes von Papst Franziskus am Ostermontag eine dramatische Aktualität gewonnen. Der auf einem Bestseller von Robert Harris («Vaterland») beruhende Vatikan-Thriller dreht sich um die Wahl eines neuen Papstes. Zu den Hauptdarstellern gehören Ralph Fiennes und Stanley Tucci.