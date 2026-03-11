Zehn Grammy Awards, zwei Oscars und elf Golden Globes: Mit der Ehrenpalme ehrt das diesjährige Filmfestival von Cannes die Musik- und Film-Ikone Barbra Streisand.

Cannes (dpa) – Eine Legende des Showbusiness wird geehrt: Die US-amerikanische Sängerin, Schauspielerin und Regisseurin Barbra Streisand erhält beim diesjährigen Filmfestival von Cannes die Ehrenpalme. Die Auszeichnung werde am letzten Tag des Festivals verliehen, das in diesem Jahr vom 12. bis 23. Mai an der Côte d’Azur stattfindet, teilte das Festival mit.

Streisand ist eine Ikone von Musik und Film: Sie veröffentlichte 37 Studioalben, gewann zehn Grammy Awards, zwei Oscars – darunter als erste Frau für den besten Originalsong – und elf Golden Globes. Mit Filmen wie «Funny Girl», «Yentl», «Is' was Doc?» und «Liebe hat zwei Gesichter» prägte sie das Kino.

«Legendäre Synthese aus Broadway und Hollywood»

Das Festival von Cannes begrüßt Streisand damit erstmals an der Croisette, der berühmten Strandpromenade in Cannes. «Mit Stolz und tiefer Demut freue sie sich, in den Kreis der Preisträger der Ehrenpalme aufgenommen zu werden, deren Werke sie seit langem inspirierten», wird Streisand in der Pressemitteilung des Festivals zitiert. Gerade in schwierigen Zeiten habe das Kino die Kraft, Herzen und Geist für Geschichten zu öffnen, die unsere gemeinsame Menschlichkeit verdeutlichen, betonte sie.

Der künstlerische Direktor des Festivals, Thierry Frémaux, würdigt Streisand als eine legendäre Synthese aus Broadway und Hollywood, von der Music-Hall-Bühne bis zur großen Kinoleinwand.