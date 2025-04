Berlin (dpa) – US-Drehbuchautor Bob Gale hat Spekulationen zu weiteren Filmen der Erfolgstrilogie «Zurück in die Zukunft» eine klare Absage erteilt. «Wann wird es einen „Zurück in die Zukunft 4“ geben? Niemals. Wann wird es ein Prequel geben? Niemals. Wann wird es ein Spin-off geben? Niemals», sagte der 73 Jahre alte Autor der Reihe bei einer Diskussion des Promi-Portals «People».

Der Science-Fiction-Film «Zurück in die Zukunft» von Regisseur Robert Zemeckis (72) mit Schauspieler Michael J. Fox (63) war 1985 der Überraschungshit aus Hollywood. Es folgten zwei weitere Filme. Die Reihe sei gut so, wie sie ist, sagte Gale bei der Diskussion von «People». «Es ist nicht perfekt, aber wie Bob Zemeckis zu sagen pflegte: „Es ist perfekt genug.“» Auch Zemeckis schließt bislang eine Fortsetzung aus.

«Zurück in die Zukunft» erzählt im ersten Teil von dem Teenager Marty McFly, der mit der Zeitmaschine seines besten Freundes Doc Brown versehentlich 30 Jahre in die Vergangenheit fliegt. Was folgt, sind eine Menge chaotische Verwicklungen. Unter anderem muss sich Marty der Avancen seiner ahnungslosen Mutter erwehren, die sich in ihn verliebt hat.