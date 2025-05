Für ihre Rolle in «Wicked» war Popstar Ariana Grande zuletzt für einen Oscar nominiert. Nun soll die Sängerin mit Robert De Niro und Ben Stiller in der Fortsetzung einer Hit-Komödie auftreten.

Los Angeles (dpa) – Popsängerin Ariana Grande («Eternal Sunshine») baut ihre Schauspielkarriere weiter aus. Die 31-Jährige hat eine Rolle an der Seite von Robert De Niro (81) und Ben Stiller (59) in der geplanten Fortsetzung der Hit-Komödie «Meet the Parents» zugesagt. Sie freue sich sehr, die Familie zu treffen, schrieb Grande in einer Instagram-Story zu entsprechenden Berichten über das Filmprojekt. Welche Rolle sie darin spielen wird, wurde offiziell nicht bekannt. Der Plot für die Fortsetzung ist noch unter Verschluss.

In der Original-Komödie «Meine Braut, ihr Vater und ich» (2000) lernte Greg Focker (Ben Stiller) die Eltern seiner Verlobten Pam (Teri Polo) kennen. Dumm nur, dass ihr Vater Jack (Robert de Niro) den zukünftigen Schwiegersohn nicht ausstehen kann. Es folgten «Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich» (2004) und «Meine Frau, unsere Kinder und ich» (2010) mit vielen turbulenten Verwicklungen.

Bei der noch titellosen Fortsetzung ist John Hamburg als Regisseur an Bord. Er war an den bisherigen drei Hit-Komödien als Drehbuchautor beteiligt. Der Streifen soll im November 2026 in die Kinos kommen.

Grande stand schon als Teenager in dem Musical «13» auf der Bühne. Es folgten die TV-Serien «Victorious» und «Sam & Cat» auf dem Kindersender Nickelodeon. Sie spielte auch in der TV-Serie «Scream Queens» und in dem Kinofilm «Don’t Look Up» in einer Nebenrolle (2021) mit. Für ihre Rolle als die gute Hexe Glinda in «Wicked» (2025), der Filmadaption des Musicals «Wicked – Die Hexen von Oz», war Grande in diesem Jahr für einen Golden Globe und einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert.