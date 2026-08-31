1990 erschien der Rennfahrerstreifen «Tage des Donners», bei dem sich das spätere Hollywood-Traumpaar Tom Cruise und Nicole Kidman kennenlernten. Nun wird der Streifen fortgesetzt.

Berlin (dpa) – Anne Hathaway steht in der Fortsetzung des 90er-Rennfahrerstreifens «Tage des Donners» erstmals mit Actionstar Tom Cruise vor einer Filmkamera. «Ich werde dieses Baby zur Welt bringen, und dann machen wir diesen Film», sagte die 43-jährige Schauspielerin in einem kurzen Ankündigungsclip. Die beiden stehen in dem Video vor einem Rennauto, auf dem der Erscheinungstermin geschrieben wurde: Sommer 2028. Weitere Details wurden dort nicht verraten.

Berichten zufolge soll Tom Cruise (64) erneut in die Rolle des ungestümen Rennfahrers Cole Trickle schlüpfen. Anne Hathaway soll die Eigentümerin eines Rennteams und eine Ingenieurin spielen. Regie führen soll «Long Shot»-Regisseur Jonathan Levine. Der Film soll demnach am 2. Juni 2028 in die Kinos kommen.

Zur Besetzung des 1990 erschienenen ersten Films von Regisseur Tony Scott gehörten damals auch Robert Duvall (1931-2026) und Nicole Kidman (59). Kidman und Cruise lernten sich an dem Set kennen und heirateten noch im selben Jahr. Die Scheidung folgte rund zehn Jahre später. Anne Hathaway war in diesem Jahr unter anderem in «Der Teufel trägt Prada 2» und in Christopher Nolans «Die Odyssee» zu sehen. Die Oscar-Preisträgerin zeigte im Juni ihren Babybauch auf Instagram.