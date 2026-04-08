Zwei Berühmtheiten, zwei Sonnenbrillen: Kurz bevor die Fortsetzung von «Der Teufel trägt Prada» in die Kinos kommt, lichtet die Vogue ihre Ex-Chefin Wintour zusammen mit Filmstar Meryl Streep ab.

Berlin (dpa) – Kurz vor dem Kinostart von «Der Teufel trägt Prada 2» hat die Modezeitschrift «Vogue» die langjährige Chefredakteurin Anna Wintour und ihre Filmdoppelgängerin Meryl Streep zusammen für das Cover der neuen Ausgabe abgelichtet und interviewt. Die beiden 76-Jährigen sitzen auf dem Titelbild nebeneinander – beide tragen Wintours Markenzeichen: die Sonnenbrille.

Die Fortsetzung von «Der Teufel trägt Prada 2» soll am 30. April in Deutschland in die Kinos kommen und am 1. Mai in den USA. Meryl Streep spielt in dem neuen Film erneut die Modezarin Miranda Priestly – angelehnt an die langjährige «Vogue»-Chefredakteurin Anna Wintour.

«Ich möchte sagen, dass es eine solche Ehre ist, von Meryl gespielt zu werden, so weit entfernt Miranda von mir selbst auch ist», sagt Wintour der «Vogue». Streep erinnert sich in dem Interview an die Dreharbeiten des ersten Teils: «Beim ersten Film hatte jeder Angst vor Anna, deshalb konnten wir keine Kleidung auftreiben. Niemand wollte uns Kleidung geben.»

Auf die Frage, wie es sich die beiden vorstellen, im wahren Leben in die Rolle des anderen zu schlüpfen, sagte sie: «Das kommt überhaupt nicht infrage. Ich habe keine Talente. Ich habe überhaupt keine Talente. Ich kann nicht singen, ich kann nicht tanzen, ich kann nicht schauspielern.»

Oscarpreisträgerin Meryl Streep hingegen sagt, sie hätte Angst vor Wintours ehemaligem Job, eine internationale Firma zu führen. «Jeden Tag, wow, so etwas durchziehen», erklärte sie. «Aber mit vielen jungen Leuten zu arbeiten, wäre wirklich aufregend.»

Auch Anne Hathaway und Emily Blunt in Fortsetzung dabei

Anfang der Woche wurde ein Trailer zu «Der Teufel trägt Prada 2» veröffentlicht, in dem sich Meryl Streep, Anne Hathaway und Emily Blunt wieder vereint in ihren Rollen als Miranda Priestly, Andy Sachs und Emily Charlton zeigen. Mirandas frühere Assistentin Andy kehrt in der Fortsetzung als Redakteurin zu Mirandas Hochglanzmagazin «Runway» zurück.

Im ersten Film von 2006 hatte Andy als Mirandas neue Assistentin angefangen und musste sich stets abfällige Bemerkungen von Miranda und ihrer gestressten Kollegin Emily zu ihrem Kleidungsstil gefallen lassen. Neben Streep, Hathaway und Blunt ist auch Stanley Tucci in der Fortsetzung wieder in seiner alten Rolle zu sehen. Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux und Lucy Liu sollen neu dabei sein.

Die Modewelt-Satire basiert auf dem Buch der Autorin Lauren Weisberger, die für die langjährige «Vogue»-Chefredakteurin Anna Wintour gearbeitet hatte. Wintour war seit 1988 Chefredakteurin der US-«Vogue». Im Juni 2025 kündigte sie ihren Rückzug von der Spitze des US-Titels an. Ihre Nachfolgerin ist Chloe Malle, Tochter der US-Schauspielerin Candice Bergen (79, «Book Club») und des 1995 gestorbenen Filmregisseurs Louis Malle.