Die Ukraine ist in ihrem Abwehrkrieg gegen Russland auf internationale Hilfe angewiesen. Auch Hollywoodstars reisen in das Land. Angelina Jolie schon mehrfach – dieses Mal besucht sie einen Boxclub.

Charkiw (dpa) – US-Hollywoodstar Angelina Jolie ist zum dritten Mal seit dem Kriegsausbruch von 2022 in die Ukraine gereist. Ein vom ukrainischen Boxverband bei Instagram verbreitetes Bild zeigte sie in einem Boxclub in Charkiw. Ihr Sohn Knox habe mit ukrainischen Soldaten Thai-Boxen trainiert, hieß es. Wann die Aufnahme gemacht wurde, ist dabei unklar.

Bereits Ende August gab es in sozialen Netzwerken verbreitete Berichte über eine neuerliche Reise des Hollywoodstars mit den Stationen Lwiw und Ternopil in der Westukraine, Krementschuk und Poltawa in der Zentralukraine und Charkiw im Osten.

Die 51-jährige Schauspielerin reiste bereits im April 2022 ins westukrainische Lwiw. Im November 2025 unternahm sie eine weitere Reise in die südukrainischen Städte Cherson und Mykolajiw. Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen die russische Invasion.