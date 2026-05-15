18 Jahre lang war das Hollywood-Paar verheiratet. Sie lernten sich am Filmset kennen, heirateten nur wenige Monate später und galten lange als eingespieltes Team.

Los Angeles (dpa) – Der aus den «American Pie»-Filmen bekannte Schauspieler Jason Biggs und seine Ehefrau Jenny Mollen haben sich nach 18 Jahren Ehe getrennt. Das bestätigte ein Sprecher des langjährigen Hollywood-Paares mehreren US-Medien zufolge. Gründe für die Trennung wurden nicht genannt.

«Sie verstehen sich großartig und konzentrieren sich weiterhin darauf, ihre beiden Jungen gemeinsam großzuziehen», zitierte unter anderem das US-Magazin «People» aus der Erklärung. Das Paar hat zwei Söhne im Alter von zwölf und acht Jahren.

Biggs und Mollen hatten sich 2007 bei den Dreharbeiten zur Komödie «My Best Friend's Girl» (Männer sind Schweine) kennengelernt. Bereits 2008 heirateten die beiden zunächst heimlich in Los Angeles und später noch einmal bei einer Feier im kalifornischen Napa Valley.

Der heute 48-jährige Biggs wurde vor allem durch die Filmreihe «American Pie» bekannt. Mollen arbeitet als Schauspielerin und Autorin und stand unter anderem für den Film «Crazy, Stupid, Love.» vor der Kamera. Gemeinsam waren beide zuletzt in der Komödie «Influenced» zu sehen.

Noch im vergangenen Jahr hatten sich die beiden öffentlich liebevoll gezeigt. Zum 17. Hochzeitstag veröffentlichte Mollen im April 2025 auf Instagram eine Video-Montage ihres gemeinsamen Lebens und schrieb dazu: «17 Jahre das hier».