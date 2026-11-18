Wie sich herausstellt, mischte Amazon-Gründer Jeff Bezos bei der Auswahl des nächsten James-Bond-Darstellers mit. Nun plaudert er aus dem Nähkästchen über den Entscheidungsprozess.

Los Angeles (dpa) - Amazon-Gründer Jeff Bezos war nach eigenem Bekunden «stark involviert» in die Entscheidung, Robert Pattinson zum nächsten James Bond zu machen. Anfangs habe man leichte Vorbehalte gegen den 40-jährigen Darsteller aus «Twilight» und «Batman» gehabt, «weil er schon so berühmt ist», offenbarte Bezos bei einem Bühneninterview der Nachrichten-Website «Semafor». Aber nach Filmtests sei offensichtlich geworden: «Er ist James Bond.»

Amazon hatte 2022 das Filmstudio MGM gekauft, das traditionell die Bond-Filme mitproduzierte und vertrieb. Anfang vergangenen Jahres übernahmen die Amazon-MGM-Studios auch die kreative Kontrolle bei der Filmreihe. Bezos hatte den Chefposten bei Amazon zwar schon vor Jahren verlassen, hat als Gründer und großer Anteilseigner aber immer noch viel Gewicht bei dem Konzern.

«Rob hatte etwas Besonderes»

Zum Schluss habe man aus einer größeren Gruppe von Kandidaten fünf Finalisten ausgewählt, sagte Bezos im «Semafor»-Interview. Mit ihnen habe man dann «altmodische Filmtests» gemacht: «Komplette Kostüme, echte Kulissen, andere Schauspieler zusammen mit ihnen.» Mit jedem der Finalisten seien drei verschiedene Szenen gedreht worden.

Am Freitag habe man dann mehrere Stunden damit verbracht, die Filmproben zu sichten. «Sie alle waren großartig, aber Rob hatte etwas Besonderes an sich», sagte Bezos über Pattinson.