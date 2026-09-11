In vielen Kinos kann man am Wochenende Filme günstiger als sonst schauen - darunter aktuelle Streifen als auch Filme vor dem offiziellen Start. Hunderte Häuser machen mit. Was man wissen sollte.

Berlin (dpa) – An diesem Wochenende können Kinogänger an vielen Orten in Deutschland Filme für fünf Euro schauen. Mehr als 700 Lichtspielhäuser beteiligen sich an dem sogenannten Kinofest am 12. und 13. September (Samstag und Sonntag), darunter rund 30 in Berlin. Mit dabei sind bundesweit sowohl kleine Lichtspielhäuser und Filmkunsttheater als auch mittelständische Kinos und große Multiplex-Kinos, auf dem Land und in den Städten.

Welche Filme gezeigt werden

Auf dem Programm stehen nach Angaben der Organisatoren unter anderem aktuelle Kinofilme wie «Die Odyssee», «Vaterland» oder «Zauberhafte Schwestern 2». Einige Kinos zeigen zudem Previews – also Filme, die noch vor ihrem offiziellen Start auf der Leinwand laufen. Dazu zählen etwa das Drama «Adams Acht» mit Oliver Masucci, das am 17. September regulär in den Kinos startet, sowie das Porträt «Chopin – Eine Sonate in Paris», das im Oktober anläuft.

Wie man an Tickets kommt

Eine Übersicht über die teilnehmenden Kinos gibt es online auf der Internetseite des «Kinofests». Die Veranstalter empfehlen, Tickets im Voraus zu kaufen, weil die Vorstellungen schnell ausgebucht seien. Karten erhalte man direkt bei den Kinos oder über die jeweiligen Online-Buchungssysteme.

Den Angaben zufolge wurden im Jahr 2025 knapp 1,65 Millionen Besucher bei dem Aktionswochenende gezählt, das dieses Mal unter dem Motto «Filme für alle. Kino für alle» in die fünfte Runde geht. Organisiert wird es von den Branchenverbänden HDF Kino und AllScreens in Zusammenarbeit mit weiteren Verbänden und Partnern.

Starkes erstes Halbjahr für deutsche Kinos

Deutsche Kinos haben im ersten Halbjahr wieder deutlich mehr Tickets verkauft, wie die Filmförderungsanstalt (FFA) kürzlich mitgeteilt hatte. In den ersten sechs Monaten wurden rund 47,5 Millionen Karten verkauft. Das waren fast sieben Millionen Kinokarten mehr als im Vorjahreszeitraum (+16,9 Prozent). Nach Einschätzung der FFA könnte sich das Kinojahr 2026 könnte zum stärksten seit der Pandemie entwickeln.