Dürfen Kinder unbeaufsichtigt bleiben? Und wenn ja, wie lange? - Warum das Alter und das Verhalten von Kindern bei der Aufsichtspflicht eine wichtige Rolle spielen.

Bremen (dpa/tmn) – Ein Sturz in eine tiefe Sandgrube oder aus dem geöffneten Fenster. Eine Kapuzenkordel, die am Klettergerüst lebensgefährlich oder ein Teich, der zur tödlichen Falle werden kann: Immer, wenn es zu schlimmen Unfällen von Kindern kommt, stellt sich die Frage, ob und wie sie hätten verhindert werden können. Eine Familienrechtlerin erklärt, was Eltern oder Aufsichtspersonen beachten müssen.

Welche Pflichten haben Menschen, wenn sie Kinder beaufsichtigen?

Wer auf Kinder aufpasst, muss sie vor Gefahren schützen. Starre Regeln dafür gibt es allerdings nicht. Wie umfassend ein Kind beaufsichtigt werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die Rechtssprechung schaue immer auf den konkreten Fall, erklärt die Professorin für Familienrecht Angie Schneider von der Universität Bremen.

«Das heißt, es geht um das Alter des Kindes, es geht um die Eigenheiten des Kindes», erklärt sie. Ein eher ruhiges Kind müsse mitunter anders betreut werden als ein Kind, das ständig das Risiko suche. Wichtig ist demnach auch, welche möglichen Gefahren es in der Umgebung gibt und was den Aufsichtspersonen zumutbar ist.

Welche Rolle spielt das Alter des Kindes?

Bis zum Alter von etwa vier Jahren müssen Kinder nach der aktuellen Rechtssprechung durchgehend beaufsichtigt werden, sagt Prof. Schneider. Im gesicherten häuslichen Bereich könne es allerdings kurze Ausnahmen geben. Ab einem Alter von vier Jahren sind Schneider zufolge kleine Freiräume möglich, also kurze Zeiten ohne permanente Aufsicht. Aber: Es komme immer auf den Einzelfall an.

Was ist mit Alltagssituationen – etwa wenn man ins Bad muss?

«Es gibt natürlich Situationen, wo man auch sagen muss: Da hätten die Eltern es nicht verhindern können», sagt Juristin Schneider. Landet ein Unfall vor Gericht, wird demnach geprüft: Hätten die Eltern den Unfall verhindern können? Wenn eine Aufsichtsperson zur Toilette geht, muss sie bei kleinen Kindern also dafür sorgen, dass nichts in der Nähe des Kindes ist, was gefährlich werden könnte.

«Man schaut natürlich immer darauf, was für die Eltern zumutbar ist», so die Juristin. Natürlich müssten Erwachsene mal ein Telefongespräch annehmen oder die Tür öffnen. «Das sind ja so Alltagssituationen», sagt Schneider. Aber je jünger ein Kind ist, desto eher seien die Eltern verpflichtet, dafür zu sorgen, dass dem Kind nichts passieren kann.