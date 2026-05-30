Joshua Kimmich fiebert mit Kai Havertz: Der Arsenal-Star soll im Finale gegen Paris glänzen und mit neuem Schwung zur Nationalelf stoßen.

Herzogenaurach/Budapest (dpa) – Kai Havertz kann sich im Champions-League-Finale mit dem FC Arsenal einer besonderen Unterstützung sicher sein. «Ich hoffe, dass er natürlich mit einem Erfolgserlebnis daherkommt, dass er den Titel mitbringt und dann natürlich auch mit einer positiven Energie ins Turnier startet», sagte DFB-Kapitän Joshua Kimmich vor dem Duell des englischen Champions gegen Paris Saint-Germain im Finale der Königsklasse in Budapest.

Mit den Nationalmannschaftskollegen wird Kimmich die Partie des englischen Fußballmeisters mit Havertz am frühen Abend (18.00 Uhr/ZDF) im Trainingsquartier in Herzogenaurach verfolgen. «Er ist für uns ein extrem wichtiger Spieler, der Kai», sagte Kimmich über Havertz. Der 26-Jährige wird nach dem Endspiel am Dienstag direkt in die USA fliegen und in Chicago auf seine DFB-Kollegen treffen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann plant mit Havertz bei der WM als Stammspieler in der Sturmspitze. Aus Kimmichs Sicht wurden die Leistungen des Offensivstars in Deutschland in der Vergangenheit auch im Vergleich zu Florian Wirtz und Jamal Musiala zu schlecht bewertet.

Kimmich lobt «Gesamtpaket»

«Der Kai war auch sehr, sehr wichtig für uns und ich glaube, dass er in diesem Turnier auch sehr wichtig für uns sein wird, weil er wirklich ein super Gesamtpaket mitbringt, sehr viel mitbringt, was uns extrem helfen wird», sagte Kimmich.

Mit 21 Toren in 57 Länderspielen weist Havertz die meisten Länderspieltreffer im DFB-Aufgebot für die XXL-WM in den USA, Mexiko und Kanada auf. Wegen diverser Verletzungen stand er Nagelsmann von November 2024 bis zu den März-Spielen in der Schweiz (4:3) und gegen Ghana (2:1) lange Zeit nicht zur Verfügung.

Mit dem FC Arsenal könnte Havertz zum zweiten Mal die Champions League gewinnen. 2021 erzielte er den 1:0-Siegtreffer für den FC Chelsea gegen Manchester City in der Königsklasse. Arsenals Gegner PSG, der den FC Bayern mit Kimmich im Halbfinale ausschaltete, hat keinen DFB-Akteur in seinen Reihen.