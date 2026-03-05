Erstmals jubelt der TVB Stuttgart über einen Sieg gegen den THW Kiel – und das nach einem wahren Debakel für den Rekordmeister. Was lief bei den Norddeutschen schief?

Stuttgart (dpa) – Handball-Rekordmeister THW Kiel hat die zweite Bundesliga-Pleite in Serie kassiert. Nach der Niederlage gegen den VfL Gummersbach setzte es ein 27:32 (16:14)-Debakel beim TVB Stuttgart. Hendrik Pekeler war mit fünf Toren bester Werfer des THW bei der vierten Saisonniederlage der Norddeutschen. Für die Schwaben, die im 22. Ligaspiel den ersten Sieg gegen Kiel feierten, war Kai Häfner zehnmal erfolgreich.

Um die offensiv ausgelegte Abwehr der Gastgeber zurückzudrängen, setzten die Kieler vor den 6.212 Zuschauern in der ausverkauften Stuttgarter Arena auf den siebten Feldspieler. Dank einer zunächst guten Wurfquote zogen die Norddeutschen auf 11:7 (20. Minute) davon.

Stuttgart lässt sich durch Kieler Führung nicht beirren

Die Schwaben ließen sich aber nicht beirren. Auch die Doppelparade von THW-Torhüter Gonzalo Perez de Vargas gegen einen Siebenmeter und den Nachwurf von Kai Häfner (36.) brachte sie nicht aus dem Konzept. In der 49. Minute brachte Simone Mengon die Gastgeber 27:21 in Führung.

Wie schon gegen Gummersbach brach das System der Kieler zusammen. Fehlwürfe und technische Unzulänglichkeiten reihten sich aneinander. Gut neun Minuten vor Schluss nahm THW-Coach Filip Jicha seine letzte Auszeit: «Ich möchte, dass keiner auf die Anzeige schaut. Ich möchte aber, dass wir auf unsere Egos gucken», sagte der Tscheche.

Nur Rasmus Ankermann beim THW in Normalform

An der deutlichen Niederlage des THW änderten Jichas Worte aber nichts mehr. Außer dem 18-jährigen Rasmus Ankermann fand kaum ein Spieler zu seiner Normalform. In der Tabelle beträgt der Rückstand der fünftplatzierten Kieler auf Spitzenreiter SC Magdeburg jetzt schon zehn Punkte.