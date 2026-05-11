René Wagner soll nach dem Klassenverbleib Trainer beim 1. FC Köln bleiben. Eine schnelle Entscheidung dazu soll es aber nicht geben. Sportchef Thomas Kessler will die Saison erst in Ruhe analysieren.

Köln (dpa) – Sportchef Thomas Kessler hat Berichten widersprochen, wonach eine Beförderung von René Wagner von der Interimslösung zum dauerhaften Cheftrainer beim 1. FC Köln kurz bevorsteht. «Ich verspüre da keinen Zeitdruck. Wir werden nach der Saison alles in Ruhe analysieren», sagte Kessler nach dem 1:3 gegen den 1. FC Heidenheim bei DAZN.

Der Sport-Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten widersprach damit seinem Trainer. «Dann gehe ich mal davon aus, dass wir dann ab morgen mehr wissen werden», hatte Wagner vor dem Spiel gesagt. Laut Medienberichten ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Wagner auch in der kommenden Saison auf der Trainerbank des FC sitzen wird.

Der frühere Co-Trainer hatte nach der Trennung von Lukas Kwasniok im März bis zum Saisonende übernommen und den Klassenverbleib vor dem Spiel gegen Heidenheim gesichert. «Er hat das sehr, sehr sachlich und ruhig geschafft», lobte Kessler. Dennoch wolle er erst in Ruhe die Saison aufarbeiten. «Wenn wir eine Woche vor dem Saisonstart mitteilen, wie es weitergeht, ist das auch okay», sagte der 40-Jährige. «Er steht ja bei uns unter Vertrag.» Dieser ist bis zum Sommer 2028 gültig.