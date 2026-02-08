Zweitligist Karlsruher SC wartet nach dem 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf schon seit mehr als drei Monaten auf einen Heimsieg, die Gäste verpassen einmal mehr einen Auswärtssieg.

Karlsruhe (dpa) – Der Karlsruher SC und Fortuna Düsseldorf haben sich am 21. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga 1:1 (0:1) unentschieden getrennt. Cedric Itten schoss die Gäste aus dem Rheinland kurz vor der Pause in Führung (41.), Dzenis Burnic glich für den KSC nach dem Seitenwechsel aus (54.).

Damit warten die Karlsruher weiter seit Anfang November auf einen Heimsieg. Die Fortuna holte nach fünf Auswärtsniederlagen in Serie immerhin einen Punkt in der Fremde, steckt eine Woche nach dem 2:1-Heimerfolg gegen den Aufstiegskandidaten SC Paderborn aber weiter im Kampf um den Klassenverbleib. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt nur zwei Punkte. Karlsruhe steht dagegen im gesicherten Tabellenmittelfeld.

Nach der Pause wird das Spiel besser

Längere Zeit spielte sich die Partie vor 27.193 Zuschauern im Wildpark weitgehend im Mittelfeld ab, richtige Torchancen blieben aus. Doch als sich die Fortuna ein leichtes Übergewicht erarbeitet hatte, nutzte Itten die erste hochkarätige Einschussgelegenheit zu seinem neunten Saisontor. Nach einer unglücklichen Aktion von KSC-Torwart Hans Christian Bernat traf der Schweizer Mittelstürmer aus fünf Metern.

Die Karlsruher kamen jedoch deutlich stärker aus der Halbzeitpause und glichen prompt aus. Burnic traf mit einem strammen Schuss von der Strafraumgrenze zum Ausgleich. Zwar machten die Gastgeber weiter Druck, doch dann war es wieder Itten, der auf der anderen Seite den Siegtreffer vergab. Zwei Schüsse des 29-Jährigen (78. und 80.) parierte Bernat stark.