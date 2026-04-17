Das Heimspiel der Borussia gegen Mainz 05 birgt Brisanz. Mit einem Sieg würden die Fohlen zu Mainz aufschließen, bei einer Niederlage könnte sich der Abstiegskampf für Gladbach unangenehm zuspitzen.

Mönchengladbach (dpa) – Für Borussia Mönchengladbach wird das Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 womöglich zu einer richtungsweisenden Partie im Abstiegskampf. «Ich habe viele Schlachten mit Mainz geschlagen. Mainz weiß, wie Abstiegskampf geht. Das ist kein normales Bundesliga-Spiel. Es ist Sonntagabend, 19.30 Uhr, das Flutlicht geht an, das ist ein Spiel, in dem wir alle brauchen», sagte Sportchef Rouven Schröder vor der Partie am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN).

Nach dem 3:3 in Köln, dem 2:2 zu Hause gegen Heidenheim und der jüngsten 0:1-Niederlage in Leipzig belegen die Gladbacher lediglich den 14. Tabellenplatz. Der Vorsprung auf den Sechzehnten St. Pauli beträgt im Moment fünf Punkte. Doch dieser könnte bei einer Niederlage am Sonntag bei gleichzeitigem Sieg der Hamburger gegen Köln bis auf zwei Zähler schrumpfen. Auch deshalb fordert Schröder: «Wir brauchen einen Hexenkessel, brauchen jeden einzelnen Fan. Es wird auch wichtig sein, dass es vielleicht eine Geduld braucht in schwächeren Phasen.»

Die Mainzer haben aktuell 33 Punkte und somit drei mehr als Gladbach. Dass deren Viertelfinal-Aus in der Conference League nach dem 0:4 in Straßburg im Bundesligaduell eine Rolle spielen könnte, daran glaubt auch Borussen-Trainer Eugen Polanski nicht.

«Dass sie enttäuscht über die Niederlage sind, ist logisch. Aber Mainz kann auch extrem stolz sein, dass sie ins Viertelfinale eingezogen sind und im Hinspiel gegen diesen Gegner eine starke Leistung gezeigt haben», sagte Polanski. «Ich bin mir sicher, dass die Enttäuschung des Ausscheidens am Sonntag nicht zu sehen sein wird.»