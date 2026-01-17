Er wollte tricksen, doch die Wahrheit kam am Ende doch heraus: Warum ein Fahrer auf der A6 trotz aller Versuche nicht um die Haft herumkam.

Ramstein (dpa) – Mit falschem Ausweis wollte er einer Verhaftung entgehen – doch das ging gründlich schief: Eine Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern kontrollierte auf der A6 einen Autofahrer, der nach einigem Hin und Her doch hinter Gittern landete.

Wie das Polizeipräsidium Westpfalz mitteilte, händigte der Mann den Beamten einen Ausweis aus und erklärte, seinen Führerschein leider nicht dabeizuhaben. Die Überprüfung des Ausweises ergab: Der Mann darf wegen einer gerichtlichen Sperre derzeit gar nicht am Steuer sitzen – und es lag gegen ihn ein Haftbefehl vor. Der Autofahrer wurde festgenommen.

Auf der Polizeidienststelle gab es eine überraschende Wendung, wie es weiter hieß: Der Mann erklärte den Beamten, er sei gar nicht die Person, deren Ausweis er zuvor vorgelegt hatte. «Die nun korrekt angegebenen Personalien konnten zweifelsfrei überprüft werden», schrieb die Polizei weiter. Das Ergebnis: Auch er selbst unterliegt einer gerichtlichen Sperre für das Führen von Kraftfahrzeugen. Und gegen ihn gab es ebenfalls einen Haftbefehl.