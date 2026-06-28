Viele gelbe Minions - und zwei Synchronsprecher, die sichtlich Spaß an ihrem Job haben: Bill und Tom Kaulitz sind im neuen Minions-Film dabei.

München (dpa) – Gelbe Männchen und ein Hauch von Hollywood: Die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz haben ihre Wahlheimat Los Angeles kurzzeitig gegen die bayerische Landeshauptstadt getauscht, um das neue Abenteuer der Minions vorzustellen.

In München feierten sie die Deutschlandpremiere des Films «Minions & Monster», in dem die kleinen, wuseligen Minions das Hollywood zu Stummfilmzeiten aufmischen.

Bill Kaulitz spricht darin den kleinen Bösewicht Goomi und sein Bruder Tom den Roboter Dort. «Das schönste Kompliment ist, wenn Leute sagen, wir haben sie zum Lachen gebracht», sagte Bill, der vorher schonmal als Synchronsprecher tätig war, bei der Deutschland-Premiere. Die größte Herausforderung für Tom, der das Ganze zum ersten Mal gemacht hat, sei es gewesen, «aus Leib und Seele zu lachen».

Wie Tom Kaulitz im Interview der Deutschen Presse-Agentur vor der Premiere sagte, sprachen beide Zwillinge beide Rollen ein und konnten dann Wünsche äußern. «Ich habe mich total in Goomi verliebt sofort», sagte sein Bruder – und fügte mit einer kleinen Spitze gegen ihn hinzu: «Ich glaube, das hat sofort gepasst. Und ich finde, dieser bisschen spießige, überhebliche Dort, der passt gut zu dir.»

Minions begeistern seit 15 Jahren

Die Minions und Hollywood – das ist eine Erfolgsgeschichte. Seit mehr als 15 Jahren begeistern die kleinen gelben Männchen mit ihrer eigenwilligen Sprache nicht nur junge Kinobesucher.

Viermal waren die Minions schon die sehr präsenten Nebendarsteller in der «Ich – einfach unverbesserlich»-Reihe, zweimal hatten sie die Hauptrolle in ihren eigenen Filmen («Minions», 2015 und «Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss», 2022). Der inzwischen achte Film mit der gelben Invasion startet nun am 1. Juli in den deutschen Kinos.