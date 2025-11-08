Kati Witt: Olympia-Medaille für Hase/Volodin «ein Muss»

Berlin (dpa) – Die zweimalige Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Katarina Witt traut Deutschlands Spitzenpaar Minerva Hase und Nikita Volodin bei den Winterspielen in Italien die Goldmedaille zu. «Sie zählen zu den Favoriten. Ich finde, die beiden sind ein tolles Paar. Vor allem menschlich haben sie beide ein großes Herz und sie haben auch ein großes Kämpferherz. Eine Medaille ist ein Muss», sagte Witt bei einem gemeinsamen Event der nordamerikanischen Football-Liga NFL und der «Bild»-Zeitung.

Nach EM-Gold und WM-Silber rechnen sich Hase/Volodin große Chancen aus. Dass es bei der Weltmeisterschaft im Frühjahr in Boston nur für Platz zwei gereicht hatte, sieht Witt sogar als kleinen Vorteil. «Es war vielleicht ganz gut für sie, weil dann haben sie nicht die Bürde, einen Titel zu verteidigen. Auch wenn es Olympia und nicht die WM ist», befand die 59-Jährige.

1984 in Sarajevo und vier Jahre später in Calgary hatte Witt selbst Olympia-Gold gewonnen. Bei den bevorstehenden Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo sind erstmals seit 2002 keine deutschen Athleten in den Einzelkonkurrenzen dabei.