Karlsruhe (dpa) – Der Karlsruher SC hat den zentralen Mittelfeldspieler Tim Civeja vom Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken verpflichtet. Der 24-Jährige ist der fünfte Neuzugang des badischen Zweitligisten. Civeja lief in den vergangenen drei Spielzeiten für die Saarländer auf. In der abgelaufenen Saison bestritt der beidfüßige Mittelfeldspieler 35 Einsätze in der Liga. Er erzielte dabei fünf Tore und bereitete weitere sieben Treffer vor. Für den FC Augsburg lief Civeja auch dreimal in der Bundesliga auf.

«Tim ist ein Mittelfeldmotor mit viel Spielintelligenz, Einsatzbereitschaft, Griffigkeit und Tempo. Seine Spielweise hat uns überzeugt und wir freuen uns, dass er unseren KSC im zentralen Mittelfeld verstärken wird», sagte Sport-Geschäftsführer Mario Eggimann über den ehemaligen Junioren-Nationalspieler, der sowohl für die deutsche U18 und U19 als auch für die albanische U21 gespielt hat.

Leon Opitz verlässt die Karlsruher dagegen wieder. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler kehrt zu seinem Stammverein Werder Bremen zurück, nachdem die Kaufoption nicht gezogen wurde.