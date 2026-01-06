Karl führt FC Bayern zum ersten Sieg 2026 - «Standesgemäß»

Die Bayern starten wie 2025 mit einem Test bei Red Bull Salzburg ins Jahr. Musiala fehlt beim 5:0 noch, ebenso Neuer und Kimmich. Ein Youngster ist gleich wieder voll da.

Salzburg (dpa) - Bei Minus-Temperaturen in Salzburg ist der Bayern-Motor im ersten Spiel Jahres erst mit Youngster Lennart Karl richtig warmgelaufen. Beim 5:0 (1:0) der Münchner im Test gegen Red Bull Salzburg vor 29.090 Zuschauern traf der 17 Jahre alte Offensivspieler nach seiner Einwechslung in der zweiten Hälfte zum 2:0 und 4:0 (71./87. Minute).

Zudem bereitete der Shootingstar den Treffer des jungen Peruaners Felipe Chavez vor (75.). Abwehrspieler Hiroki Ito hatte vor der Pause das erste Tor erzielt (45.), Tom Bischof setzte den Schlusspunkt in der Nachspielzeit.

«Hintenraus sehr standesgemäß 5:0 gewonnen», resümierte Sportvorstand Max Eberl und sprach von einem «guten Auftakt, guten Test». Zu Super-Teenager Karl, der schon in der Hinrunde vor dem Jahreswechsel regelmäßig verzückt hatte, sagte Eberl: «Er zeigt seine Leistung auf dem Platz.»

Bayern-Profis «heiß» auf Liga-Start

Die Einstimmung des Herbstmeisters auf die Fortsetzung der Fußball-Bundesliga am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg ist damit gelungen. «Wir werden am Sonntag sehen, dass wir alle heiß sind und es kaum erwarten können», meinte Josip Stanisic.

«So kommt man doch gerne ins neue Jahr», sagte Torhüter Jonas Urbig, der zusammen mit Routinier Sven Ulreich den noch angeschlagenen Kapitän Manuel Neuer je eine Halbzeit lang vertrat, bei FC Bayern TV.

Beim Jahresstart 2025 hatten die Bayern in Salzburg sogar 6:0 gewonnen. Für die diesmal größten Unterhaltungseffekte sorgten der spielfreudige Michael Olise vor der Pause sowie Doppel-Torschütze Karl im zweiten Durchgang. Vincent Kompany wechselte zur Halbzeit komplett durch. Der Trainer setzte im einzigen Bayern-Testspiel nach dem Weihnachtsurlaub etliche Jugendspieler wie Torschütze Chavez (18) oder Cassiano Kiala (16) ein.

Mittelfeldtalent David Daiber (18) verhinderte mit einer Rettungstat vor der Torlinie sogar einen möglichen Bayern-Rückstand (33.). Die Bayern-Elf in Hälfte eins führte Torjäger Harry Kane als Kapitän an. Nach der Pause übernahm Nationalspieler Jonathan Tah vom Engländer die Spielführer-Binde.

Musiala-Comeback rückt näher

Neuer stand nach einem Muskelfaserriss im Oberschenkel noch nicht wieder im Tor. Joshua Kimmich hat weiterhin Beschwerden am Sprunggelenk. Dazu fielen die erkrankten Alphonso Davies und Sacha Boey aus. «Keiner wird langfristig fehlen», berichtete Kompany vor dem Anpfiff.

Nationalspieler Jamal Musiala kam nach seiner schweren Beinverletzung bei der Club-WM im vergangenen Sommer zu Jahresbeginn noch nicht zum Einsatz. «Wenn es in einem der nächsten drei Spiele ist, wo er vielleicht einige Minuten bekommt, dann sind wir zufrieden», informierte der Coach. Angreifer Nicolas Jackson ist aktuell noch für den Senegal beim Afrika-Cup aktiv.