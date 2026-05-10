Beim 0:3 im «Freundschaftsspiel» beim 1. FC Nürnberg fehlt Schalkes Meister-Torwart. Und das aus einem besonderen Grund. Trainer Muslic klärt auf.

Nürnberg (dpa) – Schalkes Meisterkeeper Loris Karius hat eine besonders glückliche Woche hinter sich. Nach dem Aufstieg mit dem Traditionsverein in die Fußball-Bundesliga fehlte der 32 Jahre alte Torwart nach der Feiersause der Mannschaft auf Ibiza beim 0:3 im letzten Zweitliga-Auswärtsspiel der Saison in Nürnberg.

Grund: «Eine schöne News aus Italien», wie der FC Schalke 04 mitteilte. «Leonardo ist da.» Karius und seine Partnerin Diletta Leotta sind Eltern eines Sohnes geworden. Dazu posteten die Königsblauen ein Bild der nun vierköpfigen Familie, das zuvor Diletta Leotta auf Instagram verbreitet hatte.

«Das sind schöne Nachrichten für uns alle, insbesondere für Loris und seine Familie. Wir hatten Kontakt schon gestern in der Früh», berichtete Trainer Miron Muslic nach der Partie im Max-Morlock-Stadion.

«Wir haben jetzt auch keinen Stress und keinen zeitlichen Rahmen für Loris und seine Familie», berichtete der Schalke-Coach weiter: «Loris wird dann Mitte der Woche nach Gelsenkirchen zurückkehren und wird dann als Nummer eins im Heimspiel gegen Braunschweig auflaufen.»