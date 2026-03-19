FC Bayern gegen Real Madrid - mehr Champions-League-Glanz geht nicht. Die Münchner fiebern einem «epischen Duell» entgegen. Eine Sorge bleibt aber.

München (dpa) – Harry Kane hielt ein Kärtchen mit dem Real-Madrid-Wappen und die Trophäe für den Spieler des Spiels in den Händen – und konterte locker-lässig die kecke Kampfansage von Vinícius Júnior. «Wir fürchten niemanden», verkündete der Torjubilar des FC Bayern für das Viertelfinale in drei Wochen mit dem Rekordchampion. «Man muss bereit sein für einen Fight.»

Nächste Runde im «epischen Duell»

Reals Vinícius Júnior («Packen wir sie!») hatte zuvor verbal vorgelegt. Doch die Ansage des Offensivstars nach dem Sieg gegen Manchester City beunruhigte Kane nach Doppelpack, Traumtor und seinem 50. Treffer in Europas Fußball-Königsklasse kein bisschen.

Vielmehr fiebert das Münchner Ensemble um Englands Nationalmannschaftskapitän nach der Machtdemonstration mit zwei Siegen und 10:2 Toren gegen Atalanta Bergamo dem Rekordspiel der Champions League voller Überzeugung an die eigene Stärke entgegen. «Das ist ein episches Duell», sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

Nachdem die Münchner zuletzt viermal gegen Real scheiterten, soll am 7. April im Bernabéu und acht Tage später in der Allianz Arena wie zuletzt beim Final-Einzug 2012 das Weiterkommen gefeiert werden.

Erst Real, dann PSG oder Liverpool

Halbfinale 2014, Viertelfinale 2017, Halbfinale 2018 und Halbfinale 2024 – immer hieß der Sieger Real Madrid. «Dann wird es Zeit, dass sich das mal ändert», sagte Sportvorstand Max Eberl kämpferisch. Für die Münchner beginnt nach dem Atalanta-Achtelfinal-Aufgalopp mit den Königlichen der Königsweg. Im Falle eines Weiterkommens ginge es im Halbfinale gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain oder den FC Liverpool.

Doch jetzt denken alle an Real. Keine Paarung gab es so oft wie das schon 28-mal ausgetragene Kräftemessen mit großer Europapokal-Historie. «Das sind in der Geschichte die besten Vereine der Champions League und deswegen ist es eine schöne Aufgabe», sagte Trainer Vincent Kompany.

Halbfinale 2024? Kane war angeschlagen

Während der gelb-gesperrte Joshua Kimmich von der Tribüne aus neben der Mama zuschaute, wie seine Kollegen BVB-Alptraum Bergamo beim 4:1 die nächste Packung verpassten, ließ Kompany die vorbelasteten Dayot Upamecano und Konrad Laimer vorsichtshalber auf der Bank. Das Trio ist wie der diesmal ebenfalls gesperrte Michael Olise gegen Madrid dabei.

«Zwei brutale Spiele, wir haben vor niemandem Angst», sagte Bayern-Youngster Tom Bischof. «Das wird ein geiler Schlagabtausch.» Zuletzt gab es diesen im Mai 2024 im Halbfinale. Nach einem 2:2 im Halbfinal-Hinspiel zu Hause unterlagen die Thomas-Tuchel-Bayern im Rückspiel in Madrid nach zwei späten Gegentreffern sowie einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung mit 1:2. Kane musste in der Schlussphase angeschlagen raus.

Bayern wird mehr und mehr zum Titelfavoriten

Jetzt ist die Ausgangslage eine ganz andere. Das Rückspiel findet diesmal in der heimischen Festung statt – und die Münchner sind gereift. Im zweiten Jahr präsentieren sich die Kompany-Bayern so stabil wie in Europa sonst nur der FC Arsenal.

Der Coach treibt die Stars an, sodass sie ein 6:1 aus dem Hinspiel nicht nur verwalten. In einer Weiter-weiter-immer-weiter-Art par excellence dominierten sie auch das Rückspiel. Bayern ist ein großer, wenn nicht sogar der größte, Favorit auf den Titel am 30. Mai in Budapest.

Kompany: «Top-top-top-Level-Fußball»

«Ich habe keine Lust, in einer Pressekonferenz zu entscheiden, wer Favorit ist», sagte derweil Kompany. Das Viertelfinale gegen Real sei fantastisch. «Das muss einfach für den Fußball gut sein. Es ist Top-top-top-Level-Fußball jetzt.»

Musterbeispiel für dieses Level ist Kane. Wird der Supertorjäger der große Unterschiedsspieler? Wettbewerbsübergreifend steht er bei 47 Toren in 39 Pflichtspielen in dieser Saison. Persönlicher Rekord von Kane und europaweit Extraklasse.

Kane: «Eines meiner besten Tore»

Hatte der 32-Jährige beim wiederholten Handelfmeter zum 1:0 noch etwas Glück, so demonstrierte er bei seinem Traumtreffer zum 2:0 außergewöhnliche Fähigkeiten. Mit einer Drehung um die eigene Achse schüttelte er die Verteidiger ab und schloss ansatzlos in den Winkel ab. «Das war sicherlich eines meiner besten Tore. Es war ein Mix aus meinem Skillset», sagte Kane.

Mit solchen Treffern und Leistungen bringt er sich auch im Kandidatenkreis für den Ballon d'Or weit nach vorn. «Das ist zu 100 Prozent ein Spieler, der gerade in einer herausragenden Phase seines Lebens und seiner Karriere ist», schwärmte Kompany.

Eberls mahnende Worte: Denkt ans Vorjahr

Manuel-Neuer-Vertreter Jonas Urbig sprach von einem «Wow-Effekt» beim Kane-Knaller. Der 22-Jährige war selbst nach seiner Gehirnerschütterung rechtzeitig fit geworden. Der Torhüter warb wie Torschütze und Vorbereiter Lennart Karl (18) weiter für eine WM-Nominierung.

Im bayerischen Jubel-Trubel klang allerdings auch eine Sorge an. Vor einem Jahr, als die Münchner im Viertelfinale am späteren Finalisten Inter Mailand scheiterten, fehlten die Leistungsträger Dayot Upamecano und Alphonso Davies nach ihren in der Länderspielpause erlittenen Verletzungen. «Das war genau der Ca­sus knack­sus», sagte Eberl. Nun hoffe man auf gesunde Rückkehrer von den Nationalteams. «Dann haben wir ein richtig gutes Gefühl, um in diese wirklich fantastischen Wochen zu gehen.»