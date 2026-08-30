Sowohl St. Pauli als auch Kaiserslautern starten mit zwei Remis in die Saison. Im Duell beider Zweitligisten schlägt der zuvor torlose FCK brutal effizient zu. Auf beiden Seiten treffen Joker.

Hamburg (dpa) – Der 1. FC Kaiserslautern hat seine Torlosigkeit in der 2. Fußball-Bundesliga beendet und dank eines effizienten Auftritts vor dem gegnerischen Tor den ersten Saisonsieg eingefahren. Beim FC St. Pauli siegten die Pfälzer nach zuvor zwei Unentschieden mit 2:1 (1:0). Der Hamburger Absteiger bleibt nach ebenfalls zwei Remis zu Beginn weiter sieglos, hätte sich aber ein 2:2 gegen den FCK verdient.

Vor 29.546 Zuschauer im ausverkauften Millerntor-Stadion brachte Erencan Yardimci (29. Minute) die Gäste in Führung. Der für Yardimici nach der Halbzeitpause ins Spiel gekommene Thierry Tazemeta (46.) traf knapp 45 Sekunden nach Wiederbeginn. Der eingewechselte Abdoulie Ceesay (56.) traf ebenfalls kurz nach seiner Einwechslung zum Anschluss für die Hamburger.

Gastgeber zunächst besser

Vor allem die Gastgeber starteten schwungvoll in die Partie und erarbeiteten sich einige Chancen. Vom FCK kam offensiv wenig. Doch mit der ersten richtigen Torchance ging der FCK überraschend in Führung und profitierte von dem schnellen Treffer nach der Pause.

Die Hamburger machten danach weitestgehend das Spiel. Aber auch trotz vieler Versuche blieb der Anschlusstreffer des in den Kader zurückgekehrten Angreifers Ceesay das einzige Tor.

Die Norddeutschen gingen mit der Hypothek ins Spiel, den letztmaligen Pflichtspielsieg Ende Februar errungen zu haben. In der ersten Runde des DFB-Pokals schieden die Hamburger bei Drittligist Rot-Weiss Essen (0:2) aus, während die Gäste in dem von massiven Fan-Ausschreitungen begleiteten Derby in Mannheim mit 1:0 gewann und eine Runde weiter kam.