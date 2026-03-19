Einmal im Jahr haben Filmfans das Sagen und können ihre Lieblingsfilme, -serien und -Schauspieler bestimmen. Gekürt werden die Sieger dann in Hamburg. In diesem Jahr hat eine Serie erneut überzeugt.

Hamburg (dpa) – Die liebsten deutschen Filme des Kino- und Fernseh-Publikums sind zwei Literaturverfilmungen. Der Kinofilm «Die Schule der magischen Tiere 4» und der Fernsehfilm «Der Heimweg» nach dem Krimi von Sebastian Fitzek haben die Zuschauer im vergangenen Jahr besonders begeistert. Sie wurden am Abend in der Hamburger Speicherstadt deshalb mit dem Publikumspreis Jupiter-Award ausgezeichnet. Die goldenen Trophäen sind in insgesamt 13 Kategorien vergeben worden.

Bereits zum 48. Mal haben die Programmzeitschrift «TV Spielfilm» und das Kino- und Streaming-Magazin «Cinema» die undotierten Jupiter Awards verliehen. Die Leserinnen und Leser der Zeitschriften konnten ein Jahr lang ihre Favoriten bei einer Online-Abstimmung wählen.

«Maxton Hall», «Almania» und «22 Bahnen» kommen gut an

In der Kategorie beste Serie hat erneut «Maxton Hall» – diesmal mit der zweiten Staffel – die meisten Stimmen eingesammelt. Die deutsche Fernsehserie «Maxton Hall» ist mittlerweile ein weltweiter Hit bei Amazon Prime.

Als beste deutsche Schauspielerinnen haben Anna Maria Mühe in der zweiten Staffel von «Totenfrau» und Luna Wedler im Kinofilm «22 Bahnen» überzeugt. Bei den Männern haben Phil Lauda (dritte Staffel von «Almania») und Michael Bully Herbig (Kinofilm «Das Kanu des Manitu») gewonnen.

Nosbusch mit Ehren-Auszeichnung

Den Ehren-Jupiter konnte in diesem Jahr Désirée Nosbusch («Ein Fall für Conti») mit nach Hause nehmen. Sie wurde mit dem Award für ihre «außergewöhnliche, über Jahrzehnte gewachsene Karriere vor und hinter der Kamera» ausgezeichnet. Ihr Schauspielkollege Maximilian Mundt würdigte sie in seiner Laudatio als «Künstlerin mit unverwechselbarer Präsenz und unerschütterlicher Neugier».

Rund 120 geladene Gäste aus der Film- und Medienbranche feierten mit den Gewinnern bei einem Dinner. Die Show wurde von Thelma Buabeng moderiert.

Dabei durften sie auch über internationale Filme und Schauspieler abstimmen. Die meisten Stimmen bekamen die Filme «Zoomania 2» und «Frankenstein» sowie die Serie «Stranger Things». Als beste Darsteller wurden Jack Black in «Ein Minecraft Film» und Jennifer Lawrence in «Die, My Love» gewählt.