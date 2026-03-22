Lennart Karl darf bei Bundestrainer Nagelsmann vorspielen. Der 18-Jährige will sich «keinen Druck machen» - und hat doch ein ganz klares Ziel im Visier.

München (dpa) – Jungstar Lennart Karl will als Neuling im Kreis der deutschen Fußball-Nationalmannschaft genauso unbekümmert und zugleich zielstrebig auftreten, wie es ihm als Senkrechtstarter beim FC Bayern München in dieser Saison gelungen ist.

«Ich mache mir selbst keinen Druck. Ich spiele meinen Fußball runter», kündigte der 18 Jahre alte Offensivspieler nach dem 4:0 mit den Bayern gegen Union Berlin in der Bundesliga an: «Und dann hoffe ich mal, dass es gut klappt, dass ich bei der WM dabei bin.»

«Ich war bei der Mathe-Nachhilfe»

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den U21-Nationalspieler am Donnerstag erstmals fürs A-Team nominiert. «Ich war bei der Mathe-Nachhilfe. Da hat er mich angerufen. Dann bin ich erst nicht drangegangen», erzählte Karl: «Dann habe ich fünf Minuten später zurückgerufen – und dann habe ich mich sehr gefreut über die Nachricht, dass ich nominiert werde.»

Darüber informierte er als Erstes seinen Vater und seinen Berater, den früheren Nationalmannschafts-Kapitän Michael Ballack. Die DFB-Auswahl kommt am Montag in Herzogenaurach zur Vorbereitung auf die WM-Tests gegen die Schweiz (27. März) und in Stuttgart gegen Ghana (30. März) zusammen.

Nagelsmann plant mit Karl in der Offensive zentral und rechts, wo er auch bei den Bayern spielt. Gegen Union Berlin hätte der Youngster sich fast mit einem Tor für sein Länderspieldebüt empfohlen. Er traf aber bei einer Großchance nur den Pfosten.