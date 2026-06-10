Fast alle europäischen Topclubs sollen an ihm dran gewesen sein: Jetzt verlässt Hertha-Juwel Kennet Eichhorn die Hauptstadt in Richtung Rheinland. Er ist nicht der erste Berliner, der diesen Weg geht.

Berlin (dpa) - Der von der europäischen Fußball-Elite umworbene Kennet Eichhorn wird seinen nächsten Karriereschritt bei Bayer Leverkusen gehen. Der Bundesligist sicherte sich die Dienste des 16 Jahre alten Mittelfeldspielers von Hertha BSC. Eichhorn, der bei den Berlinern noch einen Vertrag bis 2029 besaß, kann dank einer Ausstiegsklausel seinen Ausbildungsverein vorzeitig verlassen. «Mit Kennet haben wir nun eines der besten deutschen Talente in unseren Reihen», sagte Bayer-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes.

In Leverkusen unterschrieb der Mittelfeldspieler, der sowohl im DFB-Pokal als auch in der 2. Liga als jüngster Torschütze für Rekorde sorgte, einen langfristigen Vertrag, wie die Leverkusener mitteilten. Genaue Angaben machten sie nicht. Die Ausstiegsklausel soll laut Medienberichten zwischen acht und neun Millionen Euro liegen.

Zweikampf zwischen Leverkusen und Leipzig

Nachdem Bayern München, Borussia Dortmund sowie der FC Liverpool im Rennen um Eichhorn ausgestiegen waren, schien es auf einen Zweikampf zwischen Leverkusen und RB Leipzig hinauszulaufen.

«Ich habe mich nach wirklich sehr guten Gesprächen für die aus meiner Sicht beste Lösung entschieden: Leverkusen ist ein Verein, der schon viele, auch sehr junge Spieler schnell zu Top-Profis entwickelt hat», sagte Eichhorn. «Ich werde alles einsetzen, um hier einen ähnlichen Weg zu gehen.»

Leverkusen hatte kurz zuvor den ehemaligen Berliner Nachwuchstrainer Konstaninos Kotsifakis verpflichtet, der Eichhorn bei Hertha betreut hatte. Zudem war im Vorjahr Ibrahim Maza von der Spree an den Rhein gewechselt und hatte in seinem ersten Jahr in der Bundesliga häufig brillieren können.

Jüngster Torschütze der zweiten Liga

Eichhorn wurde im Alter von 16 Jahren und 14 Tagen am 2. Spieltag der Saison durch seinen Einsatz gegen den Karlsruher SC der jüngste Spieler der Zweitliga-Geschichte. Mit seinem Treffer zum 1:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth am vorletzten Spieltag der abgelaufenen Saison avancierte Eichhorn auch zum jüngsten Torschützen im Unterhaus. Insgesamt lief er in dieser Saison für den Hauptstadtclub 16 Mal auf.

Extrem reif und erwachsen erarbeitete sich Eichhorn schnell einen Stammplatz bei der Hertha. In vielen Phasen diktierte der Teenager das Tempo, drückte seine Gegenspieler in Zweikämpfen weg und beeindruckte mit seiner Entscheidungsfindung. Der gebürtige Bernauer wurde 2017 in die Jugendakademie von Hertha aufgenommen und reifte dort zum Junioren-Nationalspieler.