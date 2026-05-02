Dank eines späten Treffers der deutschen Nationalspielerin Jule Brand steht Lyon im Finale der Champions League. Im Endspiel könnte der französische Topclub auf den FC Bayern treffen.

Lyon/Barcelona (dpa) – Die Fußballerinnen von Olympique Lyon stehen dank eines Last-Minute-Treffers der deutschen Nationalspielerin Jule Brand im Finale der Champions League. Dort könnten die Französinnen nun auf den FC Bayern München treffen. Lyon setzte sich am Samstag im Halbfinal-Rückspiel daheim gegen Titelverteidiger Arsenal mit 3:1 durch und schaffte damit nach dem 1:2 im Hinspiel noch die Wende. Brand traf in der 89. Minute und sicherte ihrem Team den zwölften Einzug in das Finale der Königsklasse.

Wer am 23. Mai in Oslo Lyons Finalgegner sein wird, entscheidet sich am Sonntag (16.30 Uhr/ZDF) im Rückspiel zwischen den Münchenerinnen und dem FC Barcelona. Nach dem 1:1 im Hinspiel in der bayerischen Landeshauptstadt will der deutsche Meister im legendären Camp Nou den ersten Finaleinzug der Vereinsgeschichte auf europäischem Parkett perfekt machen.