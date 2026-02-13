Schwerer Unfall
Jugendlicher von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt
Eine Gruppe Jugendlicher läuft an einer Kreisstraße entlang und quert die Fahrbahn. Der letzte von ihnen wird von einem Auto erfasst - und lebensgefährlich verletzt.

Wachtberg (dpa) – Ein 17-Jähriger ist im Rhein-Sieg-Kreis beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst worden und hat lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Eine Gruppe Jugendlicher war am frühen Abend zu Fuß auf dem Rückweg von Remagen-Oedingen im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz in den Nachbarort Wachtberg an der Kreisstraße entlanggelaufen, wie die Polizei mitteilte.

Der 17-Jährige habe als letzter der Gruppe in Wachtberg die Fahrbahn gequert. Der Wagen mit einem 46-Jährigen am Steuer erfasste ihn frontal. Der Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht.

In Oedingen hatte am Nachmittag ein Karnevalsumzug stattgefunden. Einen Zusammenhang mit dem Unfall bestätigte die Polizei auf Nachfrage nicht. Unfall-Spezialisten der Polizei sicherten Spuren am Unfallort. Die Straße war bis in die späten Abendstunden gesperrt.

