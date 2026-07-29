Vor dem Saisonstart erwartet Schalke ein ganz besonderer Test: Real Madrid kommt mit Trainer José Mourinho zum Jubiläum der Veltins-Arena nach Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen (dpa) – Der FC Schalke 04 empfängt zum Ende der Sommervorbereitung den spanischen Top-Club Real Madrid zu einem Testspiel. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Veltins-Arena ist die Mannschaft von Trainer José Mourinho am 16. August zu Gast in Gelsenkirchen wie der Bundesliga-Aufsteiger mitteilte. «Es wird ein echtes Fußballfest», sagte Schalkes Sportvorstand Frank Baumann.

Für Schalke unter Trainer Miron Muslic ist die Partie der letzte Härtetest, bevor am 24. August in der 1. Runde im DFB-Pokal beim Halleschen FC die neue Saison beginnt. Für Real startet nach dem Test auf Schalke der Ligaalltag in Spanien. Für Mourinho ist es eines der ersten Spiele als Coach der Madrilenen. Erst im Juni 2026 gab der spanische Rekordmeister bekannt, dass der 63-jährige Portugiese zurück an die Seitenlinie des Vereins wechselt.