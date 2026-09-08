Trotz der Ermittlungen gegen Jean Pierre Kraemer öffnen seine Unternehmen wieder. Die Entscheidung fiel nach intensiven Gesprächen zwischen Mitarbeitern, Management und Kraemer.

Dortmund (dpa) – Mehrere Unternehmen der Firmengruppe von Jean Pierre Kraemer werden in der kommenden Woche wieder öffnen. Das hat das Unternehmen JP Performance via Instagram angekündigt. Der wegen Gewaltvorwürfen unter Druck geratene TV- und YouTube-Star Kraemer (45) hatte in der vergangenen Woche angekündigt, seine Unternehmen dauerhaft zu schließen. Nun zeichnet sich eine Kehrtwende ab.

Unternehmerische Verantwortung bedeute auch Verantwortung für die Menschen, die jeden Tag mit ihrem Engagement zum Erfolg eines Unternehmens beitragen, heißt es in der Ankündigung. Vor diesem Hintergrund hätten sich Mitarbeiter und Management «nach intensiver Abstimmung» mit Kraemer entschlossen, den Betrieb weiterzuführen. Dieser werde, wie von ihm angekündigt, eine Auszeit nehmen und seine Therapie beginnen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen Körperverletzung. Kraemer («Die PS-Profis») hatte die Vorwürfe in einem YouTube-Video teilweise eingeräumt. Er sprach darin von mindestens einem Schlag «mit der flachen Hand» und davon, seiner Frau «eine Kette vom Hals gerissen» zu haben. Dabei hatte er aber auch Vorwürfe gegen seine Frau erhoben, die diese daraufhin zurückgewiesen hatte.

In einem weiteren Video hatte sich Kraemer bei seiner Frau entschuldigt. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe hatten mehrere Unternehmen die Kooperationen mit Kraemers Firmengruppe aufgekündigt, in der rund 80 Mitarbeiter beschäftigt sind. Kraemer hatte den Jahresumsatz seiner Firmengruppe in einem Podcast vor einiger Zeit auf rund 100 Millionen Euro beziffert.