Der MBC wollte mit Milenko Bogicevic weiterarbeiten. Doch der Trainer entscheidet sich für eine neue Aufgabe. Nun wird sein Landsmann Cheftrainer.

Weißenfels (dpa) – Vladimir Jovanovic wird zur neuen Saison Cheftrainer des Basketball-Bundesligisten Syntainics MBC. Der 42-jährige Serbe löst damit seinen neun Jahre älteren Landsmann Milenko Bogicevic ab, der sich einer neuen Herausforderung stellen möchte. Jovanovic unterschrieb beim deutschen Pokalsieger von 2025 einen Vertrag bis Ende der Saison 2026/27.

Die letzte Vereinsstation des neuen Headcoachs war der fünfmalige polnische Meister Zastal BC Zielona Gora in der Saison 2024/25. Zuletzt war er hauptamtlich für den serbischen Basketballverband tätig und gehörte als Assistenztrainer zum Stab der A‑Nationalmannschaft.

Sportdirektor Silvano Poropat ist überzeugt, den richtigen Trainer gefunden zu haben. «Ich verfolge Vladimirs Karriere schon einige Jahre. Er bringt eine hohe fachliche Qualität und internationale Erfahrung mit», sagte Poropat, der auch einen neuen Assistenztrainer suchen muss. Brett Nomm kehrt in seine estnische Heimat zurück.