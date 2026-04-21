Für Bayer Leverkusen läuft es in dieser Saison bisher nicht wie gewünscht. Das Pokalspiel gegen die Bayern bietet eine große Chance. Trainer Hjulmand wird mit Gerüchten um seine Person konfrontiert.

Leverkusen (dpa) – Von persönlichem Druck oder gar einem Job auf Bewährung will Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand vor dem Halbfinale im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München nichts wissen. «Ich bin voll konzentriert auf die Aufgaben. Ich mache alles, um dieser Mannschaft zu helfen», sagte der 54-Jährige am Tag vor der Partie (Mittwoch 20.45 Uhr/ZDF und Sky). «Ich bin völlig auf die Aufgabe fokussiert und das ist es.»

Der DFB-Pokal ist Leverkusens letzte Chance auf einen Titel in dieser Saison. Der aktuell in der Bundesliga sechstplatzierte Doublesieger von 2024 droht zudem, die erneute Qualifikation für die Champions League zu verpassen. Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, Bayer 04 könnte sich in diesem Sommer wieder von Hjulmand trennen.

Hjulmands Forderung: «Gas geben!»

Unabhängig von seiner Person ist Hjulmand die Bedeutung des Duells mit dem deutschen Meister bewusst. «Wir versuchen alles, um zum Pokalfinale nach Berlin zu fahren», sagte er. «Wir sind bereit.»

Das Endspiel sei «eines der größten Spiele Europas». Als Zutaten für einen Coup, der ein Sieg gegen den von Vincent Kompany trainierten Favoriten wäre, sagte er: «Wir brauchen unser Stadion, wir brauchen eine Topleistung individuell und als Mannschaft und ein bisschen Glück.» Hjulmand ergänzte: «Gas geben!»