Jan Ullrichs Söhne bei Rad-DM im Einsatz – «Bin stolz»

Bensheim (dpa) – Jan Ullrich war als Fan an der Strecke begeistert. Bei den deutschen Meisterschaften im Radcross in Bensheim waren zwei seiner drei Söhne im Einsatz. Benno und Toni Ullrich gingen bei widrigen Bedingungen in den Klassen U17 und U15 an den Start. «Sie sind gut gefahren. Ich als Vater bin natürlich stolz», sagte der einzige deutsche Tour-de-France-Champion dem Hessischen Rundfunk.

Für eine Top-Platzierung reichte es noch nicht. Benno Ullrich schied in der U17-Klasse nach einem Sturz aus, Toni Ullrich fuhr bei den U15-Junioren auf Platz 14. «Die Jungs haben Spaß gehabt auf jeden Fall», sagte Ullrich und fügte hinzu: «Ich bin vor 35 Jahren tatsächlich auch Cyclocross gefahren bis zur Weltmeisterschaft mal, ein fünfter Platz. Und jetzt sind meine Söhne am Start. Ich habe den Staffelstab weitergegeben sozusagen», sagte der 52-Jährige, der aber eher im Sommer bei der Frankreich-Rundfahrt stets groß aufdrehte.