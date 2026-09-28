Jan Böhmermann macht Schluss mit «ZDF Magazin Royale» - eine Entscheidung, die viele Spekulationen hervorgerufen hat. Er selbst schildert jetzt seine Sicht der Dinge.

Köln (dpa) – Jan Böhmermann hat betont, dass das Ende seiner Sendung «ZDF Magazin Royale» allein seine Entscheidung gewesen sei. Er habe dem ZDF mitgeteilt, dass er die Sendung gern auslaufen lassen würde, worauf die ZDF-Geschäftsleitung überrascht reagiert habe, sagte der Satiriker in dem Podcast «Fest & Flauschig» mit Olli Schulz. «Die haben auch nicht genau gewusst, wohin mit ihren Händen und Gefühlen.»

Er habe ihnen dann erklärt, dass es die richtige Entscheidung sei. «Das habe ich sowohl der ZDF-Geschäftsleitung gesagt, der Intendant Dr. Norbert Himmler, (hat) auch Tränen in den Augen gehabt. „Jan, was mache ich denn jetzt?“» Darauf habe er ihm geantwortet: «Ja, guck dich um auf dem Markt, es gibt so viele andere, die wollen das machen.»

Seine Haltung sei die, dass die Sendung jetzt noch Spaß mache, er aber nicht wisse, ob das in zwei Jahren auch noch der Fall sein werde. «Und deswegen habe ich gedacht, nee, komm, weißt du was, ich möchte echt – ich bin 45, aber gefühlt 35 – ich möchte gerne nochmal eine neue Sendung machen. Ganz einfach.»

Das ZDF hatte kürzlich das Ende von Böhmermanns «ZDF Magazin Royale» nach mehr als sechs Jahren angekündigt. Die Sendung soll am 18. Dezember zum letzten Mal zu sehen sein. Man befinde sich «aktuell in guten Gesprächen mit Jan Böhmermann zu einem möglichen neuen Show-Konzept», hieß es weiter.

Botschaft an die Mitarbeiter: «Es tut mir total leid»

Zu den Folgen für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagte Böhmermann: «Es ist natürlich eine herzzerreißende, viele Konsequenzen nach sich ziehende, furchtbare, auf vielen Ebenen für viele Menschen furchtbare Entscheidung von mir. Eine sehr einsame Entscheidung.»

Der Moment, in dem er seine Entscheidung den Kolleginnen und Kollegen mitgeteilt habe, sei «furchtbar» gewesen. «Möchte ich nie wieder machen», betonte er. «Es tut mir total leid, vor allem weil die Kolleginnen und Kollegen einfach die Besten sind.»