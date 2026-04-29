Volleyball
Jake Hanes führt BR Volleys zum Auftaktsieg in Lüneburg
Trainer Stefan Hübner von der SVG Lüneburg
Trainer Stefan Hübner und die SVG Lüneburg treffen in der Finalserie um die deutsche Meisterschaft erneut auf die BR Volleys. (Archivbild)
Georg Wendt. DPA

Der Amerikaner Hanes bringt sein Team mit starken Aktionen im Angriff und in der Abwehr auf Kurs. Berlin legt im ersten Finalspiel gegen Lüneburg vor – das nächste Duell steigt in der Hauptstadt.

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Lüneburg (dpa) – Die Berlin Volleys haben im ersten Finalspiel um die deutsche Volleyballmeisterschaft gegen die SVG Lüneburg vorgelegt. Zu Beginn der «Best of Five»-Serie feierte der Titelverteidiger aus Berlin beim Pokalsieger einen 3:1 (25:20, 25:19, 18:25, 25:21)-Auswärtserfolg.

Das nächste Spiel findet am Samstag (18.00 Uhr/Dyn) in Berlin statt. Die Entscheidung kann frühestens nach der dritten Begegnung fallen, die am 6. Mai erneut in Lüneburg ausgetragen wird. Im vergangenen Jahr hatten sich die Berliner glatt mit 3:0 Siegen gegen die Niedersachsen durchgesetzt.

Die Hauptstädter, die die Normalrunde als Tabellenzweiter hinter den «Lüne-Hünen» abgeschlossen hatten, fanden vor den 3.200 Zuschauern in der ausverkauften LKH-Arena gut ins Spiel. Mit einem Ass sorgte der Ex-Lüneburger Matthew Knigge für das 17:13 im ersten Satz, den die Volleys für sich entschieden.

Jake Hanes setzt die Akzente für das Hauptstadt-Team

Durchgang Nummer zwei trug den Stempel von Jake Hanes. Der amerikanische Diagonalangreifer der Volleys setzte in Offensive und Defensive die Akzente. Zwei Asse des 27-Jährigen zum 14:8 und zum 15:8 waren schon die Vorentscheidung.

Nur selten fand die SVG zu der Lockerheit und dem Selbstverständnis, das sie bislang durch die Saison getragen hatte. Zu mehr als einem gewonnenen Satz reichte es nicht. Mit dem ersten Matchball feierten die Gäste den umjubelten Erfolg.

© dpa-infocom, dpa:260429-930-12207/1

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