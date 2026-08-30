Sandra Ittlinger war schon Meisterin, Kim van de Velde noch nicht. In Dortmund gewinnen sie gemeinsam ihren ersten Titel. Auch der Olympia-Zweite Nils Ehlers siegt - diesmal mit Ersatzpartner.

Dortmund (dpa) - Die Favoriten-Duos haben sich bei den deutschen Meisterschaften im Beach-Volleyball in Dortmund durchgesetzt. Nach Sandra Ittlinger und Kim van de Velde sicherten sich bei den Männern die ebenfalls an Nummer eins gesetzten Nils Ehlers (32) und Lui Wüst (24) den Titel.

Der Olympia-Zweite Ehlers und sein Ersatzpartner Wüst ließen Momme Lorenz und Tilo Rietschel im Endspiel keine Chance und siegten mit 21:16, 21:16. Für Ehlers war es der vierte Meistertitel, der erste aber ohne seinen Stammpartner Clemens Wickler. Wickler pausiert in diesem Jahr verletzungsbedingt und wird durch Wüst ersetzt.

Vor dem Erfolg von Ehlers und Wüst hatten Sandra Ittlinger und Kim van de Velde ihr Finale gewonnen. Sie behielten gegen die erst seit kurzem zusammenspielenden Louisa Lippmann und Melanie Paul mit 21:16, 19:21, 15:12 die Oberhand.

Ittlinger und Van de Velde nahmen damit Revanche für die Niederlage gegen die in Hamburg trainierenden Lippmann und Paul zwei Runden zuvor. Für die Münchnerin Ittlinger war es der zweite Meistertitel nach 2020, für die gebürtige Bremerin van de Velde der erste.



Die 32-jährige Ittlinger und ihre 34 Jahre alte Partnerin traten die Nachfolge des besten deutschen Paares Svenja Müller und Cinja Tillmann an. Wegen einer Verletzung von Svenja Müller konnte das Duo seinen Titel nicht verteidigen. Erstmals nach 33 Jahren in Timmendorfer Strand fanden die nationalen Titelkämpfe in Dortmund statt.