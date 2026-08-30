Sandra Ittllinger war schon einmal deutsche Meisterin, Kim van de Velde noch nicht. In Dortmund gewinnen sie gemeinsam ihren ersten Titel im Sand - in Abwesenheit des seit Jahren besten Duos.

Dortmund (dpa) – Sandra Ittllinger und Kim van de Velde sind neue deutsche Meisterinnen im Beach-Volleyball. Das an Nummer eins gesetzte Duo gewann im Finale in Dortmund gegen die erst seit kurzem zusammenspielenden Louisa Lippmann und Melanie Paul mit 21:16, 19:21, 15:12.

Ittlinger und Van de Velde nahmen damit Revanche für die Niederlage gegen die in Hamburg trainierenden Lippmann und Paul zwei Runden zuvor. Für die Münchnerin Ittlinger war es der zweite Meister-Titel nach 2020, für die gebürtige Bremerin van de Velde der erste.



Die 32-jährige Ittlinger und ihre 34 Jahre alte Partnerin traten die Nachfolge des besten deutschen Paares Svenja Müller und Cinja Tillmann an. Wegen einer Verletzung von Svenja Müller konnte das Duo seinen Titel nicht verteidigen. Erstmals nach 33 Jahren in Timmendorfer Strand fanden die nationalen Titelkämpfe in Dortmund statt.