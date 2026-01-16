Düsseldorf (dpa) – Mit dem zweiten Heimsieg nacheinander hat Fortuna Düsseldorf zum Rückrundenauftakt in der 2. Fußball-Bundesliga die Abstiegszone verlassen. Die Rheinländer bezwangen den Aufsteiger Arminia Bielefeld mit 1:0 (0:0) und schoben sich auf den 14. Platz vor. Die seit acht Auswärtsspielen sieglosen Bielefelder hingegen fielen auf den Relegationsrang zurück. Vor 39.304 Zuschauern erzielte Cedric Itten in der 86. Minute den Siegtreffer für die Gastgeber.

Die Gastgeber, die das Hinspiel nach 1:0-Führung noch mit 1:5 verloren hatten, starteten gut in die Partie und kamen durch ihren Torjäger Itten in der 7. Minute zu einer sehr guten Chance, doch der Schweizer köpfte den Ball knapp über das Tor. Die Ostwestfalen spielten gut mit und stressten die Fortuna-Defensive häufiger, ohne jedoch zu gefährlichen Szenen vor dem Tor zu kommen.

Die hatte Düsseldorf auch im zweiten Abschnitt vor allem durch Anouar El Azzouzi (47./57.). Die beste Möglichkeit für Bielefeld vergab Marius Wörl (64.). Mit seinem siebten Saisontreffer erlöste Itten die Gastgeber in der Schlussphase.