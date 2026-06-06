Pferdesport
Isabell Werth holt 19. deutschen Dressur-Titel
Pferdesport Dressur: Deutsche Meisterschaft
Wieder einmal nicht zu schlagen: Isabell Werth mit ihrer Stute Wendy.
Bernd Thissen. DPA

Isabell Werth - wer sonst! Auch bei der diesjährigen Auflage der deutschen Dressur-Meisterschaften kommt niemand an ihr vorbei. Im Grand Special gelingt ihr zudem ein Kunststück.

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Balve (dpa) – Isabell Werth ist bei den deutschen Meisterschaften in Balve wieder einmal die dominierende Dressurreiterin. Die achtmalige Olympiasiegerin gewann den Grand Prix Special beim diesjährigen nationalen Championat und sicherte sich ihren 19. deutschen Meister-Titel. Die 56-Jährige aus Rheinberg setzte sich auf ihrem Erfolgspferd Wendy mit 81,510 Prozentpunkten klar durch.

Mit ihrem zweiten Pferd Viva Gold (77,823 Prozentpunkte) belegte sie auch den zweiten Platz in der Prüfung. Doch nur das Ergebnis mit den bestplatzierten Pferd zählte für das Meisterschafts-Klassement. So wurde Team-Olympiasieger Frederic Wandres auf Bluetooth (77,686) Dritter in der Prüfung, aber Zweiter in der Meisterschaft. Dahinter folgte Charlott-Maria Schürmann mit Dante's Pearl (76,431).

Am Sonntag kann sich Isabell Werth den 20. nationalen Titel holen. Dann wird die Grand Prix Kür entschieden. Das Turnier in Balve ist auch wichtiger Bestandteil der Sichtung für die deutsche Equipe bei der WM im August in Aachen.

© dpa-infocom, dpa:260606-930-183031/1

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