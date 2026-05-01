Der Manager von Michael Olises Ex-Club FC Reading erzählt ein Detail aus den ersten Profijahren des heutigen Superstars. Es verrät viel über den Bayern-Profi.

Berlin (dpa) – Der damalige Sportliche Leiter des FC Reading hat mit einer Anekdote zu Michael Olise dessen Gier nach dem großen Durchbruch im Profifußball erklärt. «Jeden Morgen bin ich zum Trainingsgelände gefahren, und Michael saß schlafend in seinem Auto dort. Ich fragte ihn: Mike – was machst du da?», sagte Mark Bowen in der ZDF-Sendung «Bolzplatz». Die Antwort des heutigen Bayern-Stars laut Bowen war: «Naja, ich wollte nicht im Verkehr steckenbleiben und nicht zu lange im Auto sitzen.»

Olise sei «vielleicht schon gegen 5:30 Uhr morgens von zu Hause losgefahren, um rechtzeitig zum Training da zu sein. Um sicherzugehen, dass er pünktlich ist», erklärte Bowen: «Und dann ist er tatsächlich auf dem Trainingsgelände hinter dem Lenkrad seines Autos sofort tief eingeschlafen.»

Verwunderung bei Teamkollegen

Als zum Teamtraining um 9:00 Uhr die ersten Spieler erschienen, habe der Offensivspieler mitunter gefehlt, was für Verwunderung gesorgt habe. «Ich sagte: Leute, hört zu. Er kommt vielleicht zu spät auf den Trainingsplatz, aber als ihr noch im Bett wart, war er schon auf dem Parkplatz des Trainingsgeländes in seinem Auto», erzählte Bowen.

Olise war in der Jugend des FC Reading ausgebildet worden und hatte beim englischen Club den Sprung zu den Profis geschafft. Über Crystal Palace wechselte der Franzose im Sommer 2024 zum FC Bayern, wo er zum Weltklasse-Angreifer reifte.