2. Fußball-Bundesliga
Im Koma: Hannover 96 bittet um Hilfe für Ex-Stürmer Kovacec
Hannover 96
Hannover 96 ruft zu Spenden für seinen früheren Stürmer Kreso Kovacec auf. (Archivbild)
Swen Pförtner. DPA

Vor drei Jahrzehnten schoss Kreso Kovacec etliche Tore für Hannover 96. Nun benötigt der einstige Stürmer dringend Hilfe.

Lesezeit 1 Minute

Hannover (dpa) – Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat zu Spenden für seinen ehemaligen Stürmer Kreso Kovacec aufgerufen, der nach Angaben des Clubs im Koma liegt. Der 56-Jährige sei nach einem plötzlichen Riss der Aorta notoperiert worden. Dabei habe es Komplikationen gegeben, die zu einem Schlaganfall und einer Hirnblutung geführt hätten. Der Vater von zwei Kindern befinde sich in einem kritischen Zustand.

Auf seiner Webseite verbreitete Hannover 96 einen Link zu einer Spendenaktion, die ein langjähriger Freund von Kovacec ins Leben gerufen habe. Der heutzutage in Augsburg als Gebrauchtwagenhändler tätige Kovacec hatte von 1995 bis 1997 für die Niedersachsen in der 2. Bundesliga und Regionalliga gespielt und dabei in 79 Pflichtspielen 42 Tore erzielt.

Nach dem Abstieg in die Regionalliga verpasste Hannover im Juni 1997 den direkten Wiederaufstieg in zwei Relegationsspielen gegen Energie Cottbus, zu den Teamkollegen von Kovacec zählten Dieter Hecking, Otto Addo, Gerald Asamoah und Torhüter Jörg Sievers. Danach war der frühere Stürmer noch für Tennis Borussia Berlin, Hansa Rostock, wo er einige Bundesliga-Spiele machte, und den FC Augsburg aktiv.

© dpa-infocom, dpa:260714-930-381069/1

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