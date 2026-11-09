Erregende Fantasien mit anderen: Sind sie beim Sex normal? Muss man da ein schlechtes Gewissen haben oder die Gedanken sogar teilen? Die überraschenden Antworten einer Sexualtherapeutin.

München (dpa/tmn) – Während es beim Sex mit dem Partner zur Sache geht, könnte es durchaus sein, dass bei einem oder sogar bei beiden in Gedanken ein ganz anderer Film abläuft. Vielleicht startet bei ihm gerade ein Kopfkino, wo er Sex mit zwei Frauen hat. Und sie sieht vor ihrem geistigen Auge die kräftigen Hände und den knackigen Hintern eines durchtrainierten Hollywoodstars. Aber wer weiß das schon – nur die wenigsten geben das zu.

Heike Melzer, Neurologin sowie Paar- und Sexualtherapeutin aus München, findet das weder verwerflich noch Betrug am Partner. Denn: «Die Gedanken sind frei.»

Ihr fällt dazu sofort ein Buch namens «Sex im Kopf» ein, für das Studentinnen und Studenten befragt wurden, woran sie denken, wenn sie Sex haben. Heraus kam, dass Kopfkino eher die Regel als die Ausnahme ist – mit unterschiedlichen Gedankenräumen von Sex mit Schauspielern, Nachbarn und Ex-Partnern über homoerotische oder Missbrauchsfantasien bis Pornoszenen.

Kopfkino mit dem Partner teilen? Kann nach hinten losgehen

Heike Melzer würde Szenen von dieser «Leinwand» aber nicht unbedingt mit dem Partner teilen, weil es als verletzend wahrgenommen werden könnte. «Gerade, wenn jemand mit Ängsten ausgestattet ist, könnte er das auch als Abwertung für sich selbst empfinden», gibt sie zu bedenken.

«Oftmals ist das ja auch keine Kernphantasie, dass man sich immer jemanden herbeisehnt, sondern nur irgendeine Szene, die vorbeirutscht, wenn man sein Kopfkino anschmeißt. Warum sollte man das mit dem Partner besprechen? Das produziert nur Probleme», sagt die Sexualtherapeutin. Sie hat noch eine weitere Perspektive: «Erregende Gedanken sind ja eigentlich auch wiederum Gedanken, die man durchaus auch für den Partner und für eine partnerliche Sexualität nutzen kann.»

Manche Liebenden könnten aber auch erschrocken sein über die eigenen «Fremdgedanken». Sollten sie diese dann wegdrücken? «Nicht wegschieben», sagt Melzer. Sie rät zu einer anderen Sichtweise: «Man sollte sich einfach sagen: Das sind meine Ressourcen und die zapfe ich an.» So lasse man sich in der Leichtigkeit treiben und schaut ganz kreativ, was im Kopf passiert.

Wenn man sich selbst zu sehr zensiert, geht die Lust flöten

Heike Melzer rät sogar davon ab, sich negativ zu konditionieren, in dem Sinne: «Oh, verbotene Gedanken – die sind ganz schlimm – negativ». Dann müsse man sich laut der Expertin nicht wundern, wenn am Ende die Lust flöten geht. Denn in der Sexualität sei etwas ganz anderes gefragt – eine gewisse Enthemmung. «Und dabei ist es auch ganz gut, sich selbst nicht ganz so zu zensieren oder zu zerpflücken, wie man das vielleicht sonst gerne macht», sagt Melzer.

Stattdessen bringe es mehr, sich auch in Leichtigkeit und Freiheit zu wiegen. «Auch wenn man älter wird, kann man doch junge oder verwegene Gedanken haben», so die Sexualtherapeutin. Auch das vermeintlich Verbotene mache für sie Spannung aus. Sie rät: «Lösen Sie doch einfach mal die Handbremse im Kopf!»