Großeinsatz ausgelöst
ICE-Tür öffnet sich während der Fahrt – Nothalt in Tunnel
ICE fährt mit offener Tür
Nach dem Nothalt durften die Reisenden den ICE verlassen.
Pascal Höfig. DPA

Während ein Schnellzug mit Tempo 200 durch Unterfranken rauscht, öffnet sich plötzlich eine Tür. Der Lokfahrer handelt sofort. Es folgt ein Sucheinsatz bei Dunkelheit.

Lesezeit 1 Minute

Karlstadt (dpa) – Auf einer Fahrt durch Unterfranken mit rund 200 Kilometern pro Stunde hat sich bei einem ICE aus ungeklärter Ursache eine Waggontür geöffnet. Der Lokführer habe den Schnellzug sofort gestoppt, teilte die Bundespolizei mit. Der ICE kam am Eingangsportal eines Tunnels bei Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) zum Stehen und wurde evakuiert. Verletzt wurde niemand.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend auf der Fahrt von München nach Dortmund. An Bord des ICE 528 befanden sich 238 Reisende. Sie wurden aus dem Zug gebracht und von Hilfskräften versorgt.

Weil laut Bundespolizei zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass jemand aus dem Zug gestürzt und verletzt worden war, suchten Einsatzkräfte von Bundes- und Landespolizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten den Streckenabschnitt vor dem Schönraintunnel mit Drohne, Hundestaffel sowie Hubschrauber und Wärmebildtechnik ab. Die Suche sei aufgrund des unwegsamen Geländes und der Dunkelheit aufwendig gewesen, hieß es. Gefunden wurde niemand.

Der Zug wurde schließlich zwecks Ursachensuche in den Bahnhof von Lohr am Main gebracht.

© dpa-infocom, dpa:260902-930-619542/1

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