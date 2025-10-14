In der S6 von Essen nach Köln entdeckt der Lokführer in der ersten Klasse drei Hennen auf einer Strohschicht. Noch ist unklar, wer die Tiere ausgesetzt hat.

Köln (dpa) – Im Erste-Klasse-Abteil einer S-Bahn sind in Köln drei Hühner ausgesetzt worden. Die Tiere saßen in der S6 von Essen nach Köln auf einer dicken Schicht Stroh, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Erst am Endbahnhof Köln-Worringen bemerkte der Lokführer demnach die ungewöhnlichen Fahrgäste.

Die Polizei übergab die Hühner den Angaben zufolge in die Obhut der Tierrettung. Der Zug musste anschließend gründlich gereinigt werden und fiel aus. Wer die Tiere transportiert oder im Zug zurückgelassen hat, ist bislang unklar. Die Bundespolizei erstattete Anzeige gegen unbekannt – wegen Verunreinigung von Bahnanlagen, hieß es von einem Polizeisprecher. Die Videoaufzeichnungen des Zuges werden ausgewertet. Zuerst hatte der «Spiegel» berichtet.