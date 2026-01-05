HSV-Talent Raif Adam wechselt zur SV Elversberg

Beim Hamburger SV macht ein Flügelstürmer auf sich aufmerksam. Jetzt sichert sich Zweitliga-Aufstiegskandidat Elversberg seine Dienste.

Spiesen-Elversberg/Hamburg (dpa) – Die SV Elversberg hat Offensiv-Talent Raif Adam von der zweiten Mannschaft des Hamburger SV verpflichtet. Der 20 Jahre alte Flügelstürmer vom Nord-Regionalligisten erhält einen Vertrag bis 2029, wie der saarländische Fußball-Zweitligist mitteilte.

Starke Quote im vergangenen halben Jahr

Der gebürtige Hamburger war in 21 Pflichtspielen bis zur Winterpause an 13 Toren direkt beteiligt – sieben Treffer erzielte er selbst. «Raif verfügt über sehr gute technische Fähigkeiten und ist im offensiven Eins-gegen-Eins sehr durchsetzungsstark», sagte SVE-Sportvorstand Ole Book. «Wir sehen in ihm das Potenzial, seine Leistungsfähigkeit auch auf höherem Niveau abzurufen.»