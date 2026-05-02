Schock auf dem Spielfeld: Nach dem Zusammenbruch von HSV-Fußballerin Magou Doucouré gibt es nun gute Nachrichten. Die Spielerin konnte das Krankenhaus schnell wieder verlassen.

Hamburg (dpa) - Nach dem Zusammenbruch von Verteidigerin Magou Doucouré hat der Hamburger SV Entwarnung gegeben. «Positive Nachrichten von Magou Doucouré zum Start in den Tag. Die Untersuchungen im UKE Hamburg sind gut verlaufen und sie ist bereits seit gestern Abend wieder zu Hause», schrieb der Frauenfußball-Bundesligist bei Instagram zu einem Foto, das Doucouré leicht lächelnd und mit erhobenem Daumen in einem Krankenhausbett zeigt.

Auch Doucouré äußerte sich in einem Instagram-Beitrag und schrieb: «Danke euch allen für eure Nachrichten, eure Unterstützung und eure Anteilnahme. Mir geht es gut. Nach dem Spiel wurde ich medizinisch versorgt, und alles ist wieder normal und unter Kontrolle. Ich werde mir Zeit für die Erholung nehmen und bin sehr bald wieder zurück.» Sie werde bis zum Schluss alles geben, betonte die 25-Jährige am Ende ihres Beitrags.

Nach dem Schlusspfiff im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Union Berlin war die Französin auf dem Spielfeld zusammengebrochen und daraufhin in ein Krankenhaus gebracht worden. Bereits beim Verlassen des Stadions sei die Spielerin aber wieder ansprechbar und stabil gewesen, hatte der Verein bereits am Freitagabend mitgeteilt. Die Hamburgerinnen hatten die Partie gegen die Berlinerinnen 0:1 verloren und müssen weiter um den Klassenverbleib bangen.