Der Hamburger SV muss erneut auf seinen Kapitän Poulsen verzichten. Der Däne fehlt erneut mehrere Wochen. Eine Oberschenkelverletzung bremst den Ex-Leipziger aus.

Hamburg (dpa/lno) – Der Hamburger SV muss schon wieder mehrere Wochen auf seinen verletzungsanfälligen Kapitän Yussuf Poulsen verzichten. Wenn der norddeutsche Fußball-Bundesligist am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) den 1. FC Köln zum Abstiegskampfduell der Aufsteiger empfängt, fehlt der 31-Jährige wegen einer Oberschenkelverletzung, wie Trainer Merlin Polzin bekanntgab. «Er wird auf jeden Fall ein paar Wochen ausfallen», sagte der Coach.

Das ergab eine MRT-Untersuchung, nachdem Poulsen das Training am Mittwoch vorzeitig beendet hatte. Die erneute Verletzung, sei «sehr, sehr bitter», meinte der Coach.

Winter-Neuzugang wieder im Training

Der Däne verpasste in dieser Saison schon angeschlagen 13 von 25 Ligaspielen, unter anderem wegen einer Sprunggelenksverletzung und eines Muskelfaserrisses. Zuletzt hatte er sich langsam wieder herangekämpft mit Kurzeinsätzen und nun spielt Poulsen schon wieder keine Rolle. Im Sommer war der langjährige Profi von HSV-Ligakonkurrent RB Leipzig zu den Hanseaten gewechselt und zum Kapitän ernannt worden.

Gegen die zuletzt formschwachen Kölner, die vor der Saison gemeinsam mit dem HSV von der 2. in die 1. Liga aufgestiegen waren, fehlen zudem weiterhin der junge Norweger Alexander Rössing-Lelesiit und Bakery Jatta. Für Ersatz-Kapitän Nicolas Capaldo sei ein Kadereinsatz nach seiner Bauchmuskelverletzung noch zu risikoreich. Winter-Leihzugang Albert Grönbaek kehrte zuletzt ins Mannschaftstraining zurück.