Der Hamburger SV muss mehrere Wochen auf Albert Grönbæk verzichten: Der dänische Mittelfeldspieler hat sich im Länderspiel gegen Norwegen einen Faserriss zugezogen.

Hamburg (dpa) – Fußball-Bundesligist Hamburger SV muss in den nächsten Wochen auf seinen Mittelfeldspieler Albert Grönbæk verzichten. Wie der Club mitteilte, hat sich der Däne bei der 2:3-Länderspielniederlage gegen Norwegen einen Faserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Das ergaben eingehende MRT-Untersuchungen im Kreise der Nationalmannschaft, die in Absprache mit dem medizinischen Team des HSV durchgeführt wurden.

Der 25-Jährige war in der 82. Minute zu seinem zehnten Länderspiel eingewechselt worden und verließ den Platz nach dem Abpfiff mit bandagiertem Oberschenkel. Ursprünglich hätten in der aktuellen Länderspielperiode noch zwei Duelle mit Wales (27. September, 4. Oktober) und ein weiteres mit Portugal (1. Oktober) auf ihn gewartet. Der Rechtsfuß ist mittlerweile vom Nationalteam abgereist.

Grönbæk war Anfang Juni nach zuvor halbjähriger Leihe vom HSV fest vom französischen Erstligisten Stade Rennes verpflichtet worden. In den bisherigen fünf Pflichtspielen der Saison 2026/27 stand er jeweils in der Startelf und steuerte im DFB-Pokal in Verl (3:0) zwei Tore sowie zuletzt in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln (2:1) zwei Vorlagen bei.